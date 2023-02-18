Орбан: Венгрия — единственная страна ЕС и НАТО, которая не поддерживает продолжение конфликта на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддерживает продолжение конфликта на Украине и не допустит, чтобы ее втянули в него. Политик добавил, что давление на страну оказывается серьезное, так как все государства Евросоюза и НАТО, помимо Венгрии, выступают за продолжение военных действий.

Виктор Орбан также сообщил, что Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией и предлагает своим союзникам делать то же самое.

Будапешт не согласен с тем, что Москва угрожает безопасности всей Европы, отметил политик. По его мнению, конфликт на Украине закончится только после того, как США и РФ сядут за стол переговоров. И чем позже это случится, тем выше будут потери.

Ранее Виктор Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенной страны. У Киева нет никаких шансов противостоять Москве, считает политик. При этом затягивание конфликта ухудшает ситуацию в стране, которую и так можно назвать сложной.