Глава МИД ФРГ призвала Путина повернуть политику «на 360 градусов» Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Путина изменить политический курс России на 360 градусов. Такие «радикальные» корректировки приведут, по ее мнению, к тому, что весь мир станет счастливее. Об этом министр заявила на Мюнхенской конференции по безопасности.

Если допустить, что у главы МИД Германии с геометрией все хорошо, то ее вполне устраивает и текущее положение дел. Можно было бы предположить, что Бербок просто допустила нелепую оговорку, однако призыв про 360 градусов она повторила как минимум дважды, и скорее всего, не очень осознавала в этот момент смысл собственных слов.

Анналена Бербок отметила, что по ее ощущению Россия рассчитывает, что Запад перестанет оказывать Украине военную поддержку. Такой поворот событий приведет к победе РФ, что будет означать «конец мирового порядка». Министр добавила, что те люди, которые считают, что военные действия нужно прекратить, заблуждаются.

Ранее сообщалось, что на той же Мюнхенской конференции Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. По словам Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, это означает, что альянс меньше беспокоит возможная третья мировая война, чем победа российской стороны в СВО.