Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь ВС России Фото: REUTERS

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи призвали третьи страны не помогать России. За поддержку РФ государства «заплатят серьезную цену», пригрозили в «Большой семерке».

Первая встреча G7 состоялась в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Переговоры длились 60 минут. По их итогам главы МИД «Большой семерки» заявили, что третьи страны должны прекратить помощь армии России и ее подразделениям.

Также члены «Семерки» выразили надежду, что сторонние государства не будут оказывать содействие в уходе от действия санкций, которые западные и европейские страны наложили на РФ.

— В противном случае им придется заплатить серьезную цену, — говорится в заявлении.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд анонсировала десятый пакет антироссийских санкций от группы G7. В него войдут ограничения для ВПК и поставок высокотехнологичного оборудования. Также будет оказано давление на некоторые сферы экономики РФ, которые и так уже находятся под действием санкций.

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