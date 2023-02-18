Минобороны Британии: В Европе недосчитались исправных танков для отправки на Украину

Минобороны Британии: В Европе нет исправных танков для отправки на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что после принятия решения о поставках танков ВСУ, многие страны обнаружили, что у них нет исправных машин, которые можно было бы передать Киеву. Об этом политик рассказал в интервью журналу Spiegel.

По словам Уоллеса, большинство обещанных танков не отремонтированы или вовсе не пригодны к использованию. Также британский министр отметил, что за последние 30 лет их армии были истощены.

Запасы боеприпасов также находятся в неподобающем состоянии.

Бен Уоллес добавил, что поставляемые Киеву танки не станут оружием мгновенной победы, хоть и сделают украинцев немного сильнее. Ранее он пообещал предоставить Незалежной истребители после окончания спецоперации.

Напомним, что первая партия военной техники для ВСУ от НАТО отправится на Украину в марте 2023 года. Изначально речь шла о двух батальонах танков, то есть о 120 единицах «Леопардов». Позже стало понятно, что страны ЕС и альянса не смогут отправить всю обещанную технику. Сообщается, что в первую очередь Киев получит только чуть более 40 танков, большинство из которых предоставили Германия и Польша.

Ранее в Португалии сообщали, что не смогут отправить ВСУ много собственных «Леопардов», так как почти все из них неисправны. Из 37 машин в итоге на Украину поставят три.

Также отметим, что МИД РФ заявлял, что любые грузы, содержащие технику и оружие для ВСУ, будут объявлены законной целью для российской армии.

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