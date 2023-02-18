Глава Минобороны Британии пообещал Украине истребители после окончания спецоперации

Бен Уоллес Фото: REUTERS

Украина получит современные истребители, но только после окончания российской специальной военной операции. Об этом заявил журналистам министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, "почти наверняка" поставок не будет в ближайшие полгода. Глава британского Минобороны добавил, что это не его личное позиция, а "консенсус среди западных партнеров".

Уоллес уточнил, что после окончания украинского конфликта можно будет вести диалог, в том числе, о предоставлении боевых самолетов наподобие Eurofighter Typhoon.

Как ранее писал сайт KP.RU, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются истребители, а также запчасти к ним и пилоты, которые способны на них летать. Такое заявление сделал украинский военный летчик с позывным "Джус".

По его словам, он летает на доставшемся в наследство Украине от Советского Союза Миг-29 и честно признал, что на нем не смог сбить ни одной воздушной цели.

Напомним, военный эксперт Виктор Литовкин заявил об отсутствии у Киева необходимого оборудования для использования американских истребителей. Как заявил специалист, если передача военных самолетов все же произойдет, то никак не повлияет на процесс боевых действиях.

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