Медведев назвал Бербок невежественной после слов про поворот политического курса на «360 градусов» Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Владимиру Путину нужно повернуть политический курс на 360 градусов. Медведев отметил, что Россия придерживается своей позиции, а значит «геометрические» условия немецкого министра будут выполнены.

Анналена Бербок выступила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, где высказалась о том, что мир станет счастливей, если Москва изменит политику на 360 градусов. Так как в круге ровно 360 градусов, то согласно законам геометрии, Бербок хочет, чтобы мы оказались в исходной позиции.

— Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. [...] Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции, — написал Дмитрий Медведев в Twitter.

Ранее Зампредседателя Совбеза РФ рассказал, что на самом деле означает недавнее заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Медведев назвал слова о риске победы России проявлением ненависти и страха. Запад больше боится такого исхода, чем начала третьей мировой войны, пояснил он.

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