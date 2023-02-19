Экс-врач Белого дома Джексон заявил, что администрация президента скрывает правду о здоровье Байдена Фото: REUTERS

Администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу». Такое заявление сделал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Президент США в минувший четверг, 16 февраля, прошел ежегодное медицинское обследование, по итогам которого было представлено заключение его лечащего врача. Как сообщалось, Байден может эффективно выполнять функции главы государства, он здоров и не страдает ни болезнью Паркинсона, ни склерозом.

Комментируя такие результаты обследования, Джексон призвал положить конец «утаиванию» данных о состоянии здоровья Байдена. Экс-врач Белого дома усомнился, что нынешний президент США полностью здоров, указав также на то, что в распространенном в СМИ отчете не было сказано ничего о прохождении политиком когнитивных тестов.

«Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке … Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», - заявил он в эфире Fox News.

Напомним, Байден не раз путал имена, а недавно президент США сделал оговорку, рассказывая о поле женщин в Белом доме.