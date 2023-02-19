Обломки неисправного грузового корабля «Прогресс МС-21» затоплены в Тихом океане Фото: пресс-служба Роскосмоса

Обломки неисправного грузового корабля «Прогресс МС-21», который накануне отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), был затоплен в Тихом океане. Об этом заявила корпорация «Роскосмос» в воскресенье, 19 февраля.

Уточняется, «Прогресс МС-21», проработавший на МКС более 3,5 месяца, был сведен с орбиты, а позже вошел в атмосферу, начиная разрушатся. Несгоревшие обломки корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Сегодня «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», - сказано в заявлении госкорпорации.

Напомним, на фоне разгерметизации системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21», в «Роскосмосе» рассматривалось два варианта дальнейших действий. Кроме сведения с орбиты предлагалась также стыковка к российскому узловому модулю «Причал».