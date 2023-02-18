Корабль "Прогресс МС-21" из-за утечки теплоносителя сведут с орбиты 19 февраля 2023 года

Неисправный грузовой корабль "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля 2023 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос принял решение о сведении с орбиты грузового корабля "Прогресс МС-21", в котором зафиксировали утечку теплоносителя. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"Включение двигателя "Прогресса МС-21" на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что несгоревшие элементы космического корабля упадут в несудоходной южной части Тихого океана ориентировочно в 6:57 по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, на фоне разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", из-за которой его отстыковали от Международной космической станции (МКС) Роскосмос рассматривал два варианта дальнейших действий, в том числе, стыковку к российскому узловому модулю "Причал".

Напомним, свести с орбиты неисправный грузовой корабль планировалось еще 18 февраля, но затем этот процесс отложили для выяснения причин утечки теплоносителя. В частности, российские космонавты развернули его в ручном режиме, чтобы отснять масштабы повреждений.

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