Минпромторг Чехии заявил, что страна не закупала российский газ в январе 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия в январе текущего года обошлась без поставок российского газа. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелу, отметив, что в прошлом месяце страна не импортировала ни одного кубометра топлива из России.

Министр уточнил, что после прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» российский газ может поступать в Чехию только через Словакию, откуда, по его словам, с сентября 2022 года «утекло всего 2,2 процента всего импорта». «В январе не было даже кубометра», - сказал он.

Сикелу заявил, что голубое топливо из России заменили осуществляемые через территорию ФРГ поставки из Норвегии, а также поставки сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии. «В прошлом году оппозиция предупреждала, что мы не сможем пережить зиму без российского газа. Мы обещали обратное и сделали все, что в наших силах», - добавил глава ведомства.

Напомним, в начале этой недели премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что сейчас Прага поддерживает минимальные дипломатические отношения с Москвой, однако назвал полное прекращение этих дипотношений бессмысленным.