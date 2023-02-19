Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию на Украине Фото: REUTERS

Российские артиллеристы уничтожили расположенную под Херсоном американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ-36, также был уничтожен перевозивший ее пикап. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации.

Как заявляет собеседник издания, американскую радиолокационную станцию выявили и уничтожили в минувшую субботу, 18 февраля, недалеко от населенного пункта Дарьевка. Четверо солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при обстреле, а еще один украинский военный получил ранения.

Источник издания также заявил об уничтожении украинской гаубицы МСТА-Б и боекомплекта к ней. «Потери: шесть погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое ранены», - сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что российские войска уничтожили опорный пункт украинской армии из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Луганской Народной Республике (ЛНР).