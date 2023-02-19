Песков отреагировал на слова госсекретаря США Нуланд о Крыме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал очередным подтверждением глубины разногласий Вашингтона и Москвы слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева, отметив также роль Вашингтона как главного провокатора напряженности в мире.

«Лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», - сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой представил Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля также заявил, что нынешний замгоссекретаря США «стану наиболее агрессивных ястребов» власти Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Нуланд сказала о том, что Вашингтон поддерживает удары Киева по Крыму, отметив также, что Соединенные считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для украинских войск.