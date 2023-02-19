Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell* в России Фото: REUTERS

Роскомнадзор принял решение об ограничении на российской территории доступа к сайту интернет-издания The Bell*. Об этом сказано на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам в интернете.

Интернет-издание The Bell*, основанное Елизаветой Осетинской*, специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания была включена в перечень иностранных агентов 1 апреля прошлого года.

Напомним, в начале февраля этого года Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) на территории России. Незадолго до этого в Мосгорсуде прошло заседание по иску Минюста относительно нарушений организации. Сообщалось, что МХГ, имея региональный статус, вела работу по всей территории страны.

* СМИ или физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.