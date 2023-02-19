Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку спецоперации и ситуации в мире

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации даст оценку специальной военной операции России на Украине, а также международной обстановке. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития … все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся», - сказал представитель Кремля Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», назвав эту часть главной.

Напомним, ранее Песков уже сообщал о некоторых новшествах в этом году, отметив, что кроме традиционного списка приглашенных появится новая категория. Будут присутствовать участники специальной военной операции России на Украине. Как писал KP.RU, послание российского президента, согласно представленной ранее телепрограмме, федеральные каналы покажут во вторник, 21 февраля, в 12:00.