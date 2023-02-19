Ван И заявил, что КНР не смирится с угрозами США в адрес российско-китайских отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в адрес российско-китайских отношений. Такое заявление в воскресенье, 19 февраля, сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», - приводятся слова китайского дипломата на сайте Министерства иностранных дел КНР.

Напомним, днем ранее, вице-президент США Камала Харрис сказала об обеспокоенности Вашингтона углублением взаимоотношений между Москвы и Пекином после начала специальной военной операции на Украине, отметив, что Белому дому не нравится сотрудничество некоторых других стран с Россией.

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