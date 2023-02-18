Вице-президент США Харрис заявила о беспокойстве Вашингтона углублением взаимоотношений между Россией и Китаем Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в Вашингтоне обеспокоены углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции. Также Штаты недовольны тем, что РФ получает оружие от других стран, сообщила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности политик.

— Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой [после начала спецоперации РФ на Украине]. Мы также видим, что есть страны, которые поставляют России оружие, такие как Северная Корея и Иран, — сказала Камала Харрис.

При этом Россия и КНР продолжают наращивать сотрудничество. В 2022 году удалось в два раза увеличить долю национальных валют во взаимной торговле. В 2023 году планируют преодолеть планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту.

Также Китай участвует в совместных учениях с Россией и ЮАР в Индийском океане.

С США же отношения трудные, заявили в Пекине. Китай не намерен поддерживать эскалацию конфликта на Украине, что не нравится Вашингтону.