До апреля ВСУ получит менее четверти из обещанных 320 танков

К началу апреля ВСУ получат от запада не более 50 танков из обещанных ранее 320 танков. Фото: REUTERS

К началу апреля ВСУ получат от запада не более 50 танков из обещанных ранее 320 единиц. Специалисты считают, что такого обьёма техники недостаточно для оказания существенного влияния на боевые действия, говорится в сообщении британской газеты Times.

В составе первой партии Великобритания отправит четыре танка Challenger 2. Польша работает над отправкой 14 танков Leopard 2, но на данный момент из них полностью укомплектованы лишь половина батальона. Канада направит 4 Leopard 2, а Португалия три. Также в поставках будут участвовать Финляндия и Норвегия.

Ранее сайт KP.RU сообщал о проблемах с поставками обещанных Украине танков. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса после принятия решения о поставках танков ВСУ, многие страны обнаружили, что у них нет исправных машин, которые можно было бы передать Киеву.

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