G7 и Евросоюз обсуждают механизм отслеживания российских алмазов Фото: ТАСС

Страны «Большой семерки» и Евросоюза обсуждают механизм отслеживания алмазов из России через их границы, рассказали источники, знакомые с вопросом.

Как передает Bloomberg, происхождение драгоценных камней устанавливается в начале цепочки поставок, когда им выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, разработанного для предотвращения торговли алмазами, выручка с продажи которых идет на военные нужды. В сообщении отмечается, что обработанные алмазы часто смешиваются в торговых домах, и первоначальный сертификат заменяется документом о «смешанном происхождении», что делает дальнейшее отслеживание их происхождения почти невозможным

По информации агентства, страны G7 могут выступить с заявлением по вопросу создания механизма отслеживания алмазов на следующей неделе. Издание напомнило, что ЕС уже пытался ввести санкции против российских драгоценных камней, но некоторые страны-импортеры, например, Бельгия, выступили против этого.

Как писал сайт KP.RU, ЕС планирует ввести против России десятый пакет санкций, которые предполагает торговые ограничения на сумму 11 миллиардов евро. В нем в частности будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, например, дронов и вертолетов.

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