Журналист Тед Гален Карпентер Фото: Кадр видео

Американский публицист Тед Карпенгер призвал западных лидеров не рассчитывать на победу Украины в конфликте на Донбассе. По словам Карпенгера на данный момент у Киева нет достаточного количества ресурсов и техники, поэтому украинской стороне нужно как можно быстрее соглашаться на мирные переговоры. Своё мнение автор выразил в статье для издания The American Conservative (TAC).

Также Карпенгер отметил “множество жутких параллелей” нынешнего конфликта с гражданской войной в Америке. По его словам, если эта модель сохранится, то время будет не на стороне Украины. Американец подчеркнул, что сейчас лучшее время для продуктивных и мирных переговоров Киева с Москвой, так как это поможет спасти Украину от “сокрушительного поражения”.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, что Европарламент исключил из резолюции призыв к мирным переговорам, и заявил о возможности победы Киева только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок всех без исключения видов вооружений. Однако, как мы писали ранее, у Европы уже возникли проблемы с поставками вооружения в зону конфликта.

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