Зеленский утвердил санкции против 333 граждан России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях в отношении 333 граждан России.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – приводится текст указа на сайте офиса президенты Украины.

Как следует из приложения к документу, санкции введены против топ-менеджеров «Альфа-банка» Владимира Соколова, Алексея Чухлова и Ивана Пяткова, бизнесмена Олега Сысуева, а также Московской биржи. Они предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины. Санкции будут действовать в течение десяти лет.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля 2023 Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний.