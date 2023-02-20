Ренхап: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: Центрального государственного телевидения КНДР

Северная Корея в понедельник, 20 февраля, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря», - заявило агентство.

До этого сайт KP.RU сообщал, что сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты никогда не будут нацелены на территорию Южной Кореи.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Также ранее сообщалось, что 18 декабря 2022 года Вооруженные силы КНДР осуществили запуск своей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию об этом официально подтвердили в японской береговой охране. По информации японского телеканала NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.