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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:00

В 2022 году энергоснабжение с резервом получили около 50 жилых домов для участников реновации

При необходимости для этого расширяется городская сеть кабельных линий и трансформаторных подстанций
Источник:kp.ru
При подключении жилых домов для новоселов реновации используются современные технологии и спецтехника

При подключении жилых домов для новоселов реновации используются современные технологии и спецтехника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о снабжении электроэнергией новостроек реновации.

«В прошлом году обеспечили энергоснабжение 49 таких домов, - сообщил заммэра. - Общая присоединенная мощность составила свыше 33 МВт».

По его словам, столичные власти взяли под особый контроль выполнение программы реновации и подключение к электросетям новостроек для переселенцев. Специалисты дополнительно создают кабельные линии. За все время действия программы появилось более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ. Если требуется, то строят и новые трансформаторные подстанции. Их уже возвели 34 в разных районах города.

Заммэра уточнил, что при подключении жилых домов для новоселов реновации используются современные технологии и спецтехника.

«Работы проводятся в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом», - пояснил Бирюков.

Такое бурение идеально подходит для плотно застроенных кварталов, поскольку позволяет уменьшить разрытия и сохранить действующие коммуникации.

Каждая новостройка реновации получает электроснабжение по второй категории надежности. Это значит, что при технологическом нарушении на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.