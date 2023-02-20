Министр обороны ФРГ считает, что предстоящие недели станут решающими для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что предстоящие недели в какой-то степени станут определяющими для Украины.

«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», - сказал глава военного ведомства в интервью агентству Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос.

Писториус также назвал «важнейшим приоритетом» обеспечение противовоздушной обороны Украины. По словам министра обороны ФРГ, именно этого необходимо достичь «в следующие три месяца».

Напомним, перед началом заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе в минувший вторник, 14 февраля, министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Киеву танков Leopard 2. Как писал сайт KP.RU, глава военного ведомства заявил о том, что качество, как и их количество, оставляет желать лучшего.

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