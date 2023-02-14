Глава Минобороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков Leopard 2 Фото: REUTERS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, раскритиковал состояние обещанных Киеву танков Leopard 2, заявив, что это, как и их количество, оставляет желать лучшего.

Писториус уточнил, что речь идет о 14 танках модификации 2A6 из ФРГ, а также трех танках A6 из Португалии, что, по его словам, «для маленькой страны - члена НАТО» стало большим вкладом.

«Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно», - заявил глава немецкого военного ведомства, отметив, что это также относится к техническому состоянию танков, а также числу запчастей к ним.

Напомним, днем ранее, 13 февраля, представитель Министерства обороны ФРГ Надине Клюгер объявила о начале обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2. Как писал сайт KP.RU, в конце января этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Берлина поставить Киеву 14 этих машин.

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