Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок о повороте России на «360 градусов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о повороте России на «360 градусов», заявив, что глава немецкого внешнеполитического ведомства «в очередной раз опозорилась».

Напомним, накануне глава МИД ФРГ в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сказала о том, что мир станет счастливей в случае, если Москва примет решение изменить свою политику «на 360 градусов».

«Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась. Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова немецкого министра, заявил, что на данный момент Россия придерживается своей позиции, а значит «геометрические» условия главы МИД ФРГ будут выполнены.

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