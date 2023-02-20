Офицер ЛНР Марочко заявил, что украинские войска готовятся к обороне Часова Яра около Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска перебрасывают подкрепления, а также строят фортификационные сооружения и минируют подходы к своим позициям, расположенным недалеко от Часова Яра около Артемовска. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», - написал в своем Telegram-канале подполковник ЛНР.

Марочко заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют лесистую местность юго-восточнее Часова Яра. По его словам, украинские войска производят минирование запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут удерживать Артемовск любой ценой.

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