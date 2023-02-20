В центре Киева в день памяти «небесной сотни» перекрыты несколько улиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько улиц в центре Киева утром перекрыто в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украинские журналисты полагают, что это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской, которые произошли 20 февраля 2014 года.

«Закрыт Шулявский мост, пробка на Святошино и Нивках. Ограничено движение скоростного трамвая, закрыт проспект Берестейский, также не пускают на Воздухофлотский мост», - сказано в сообщении издания.

Сообщается также о перекрытии улицы Гетьмана, а также бульвара Леси Украины и проспекта Победы. Отмечается также, что есть данные о прибытии иностранной делегации в украинскую столицу, а у посольства США в Киеве стоят автобусы.

Напомним, беспорядки на майдане Незалежности, расположенном в центре Киева, начались в ноябре 2013 года после сообщения украинского правительства о приостановке подписания ассоциации с Европейским союзом. В феврале 2014 года стало известно о том, что в противостоянии погибло более 50 человек. Ответственность за произошедшее украинские власти возложили на Виктора Януковича.

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