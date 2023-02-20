В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не выйдет из конфликта победителем, если продолжит ставить нереальные цели, среди которых восстановление прежних территорий. Об этом пишет обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для немецкого издания Die Welt.

Как говорится в статье, поставок оружия Украине недостаточно для того, чтобы украинская армии смогли противостоять российским войскам. Отмечается, что обещанные Европой истребители также не принесут большой пользы, поскольку Москва обладает мощными системами противовоздушной обороны (ПВО), а Украина не имеет и взлетно-посадочной полосы для западных самолетов.

Автор статьи также обращает внимание на нежелание западных стран привести к эскалации украинского конфликта из-за поставок более эффективного вооружения. Одной из главных целей украинских властей в материале назван возврат Крыма. По словам Шильца, все это лишь затянет конфликт и истощит украинскую армию, которая в итоге будет вынужден отказаться от этой цели.

«Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия», - сказано в статье.

Напомним, ранее газеты Wall Street Journal писала о том, что ряд западных чиновников полагают, что в ситуации на Украине время на стороне России.

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