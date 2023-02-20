Марочко заявил, что украинские войска перебросили иностранных наемников под Кременную Фото: REUTERS

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Кременная были обнаружены не только украинские боевики, но также выявлены иностранные наемники, переброшенные туда Киевом

«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР, который также отметил, что среди иностранных наемников есть и женщины.

Напомним, сегодня, 20 февраля, Марочко также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать подкрепления, а также строить фортификационные сооружения и минировать подходы к позициям, которые расположены недалеко от Часова Яра около Артемовска.