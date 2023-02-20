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НовостиВ мире20 февраля 2023 9:20

Эрдоган сообщил Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно

Глава МИД Турции отметил, что вопрос со Швецией остается открытым
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган сообщил Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно

Эрдоган сообщил Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно

Фото: REUTERS

Анкара готова продолжать контакты с Финляндией и Швецией по процессу вступления в НАТО. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган уже сообщил генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу о готовности Анкары рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно, однако, по его словам, вопрос со Швецией остается открытым из-за продолжающийся пропаганды Рабочей партии Курдистана (РПК).

«В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», - сказал глава МИД Турции.

Напомним, на прошлой неделе, 15 февраля, Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени этого года, поскольку уже выполнили все условия, выдвинутые ранее Турцией, сообщив, что направится обсуждать этот вопрос с турецким руководством.