Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени 2023 года

Генсек НАТО отправится обсуждать данный вопрос с турецким руководством 16 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм должны вступить в Североатлантический альянс к осени текущего года, поскольку они выполнили все условия, выдвинутые Анкарой. При этом он отметил, что документы о вступлении этих стран до сих пор не ратифицированы Венгрией и Турцией.

«Обе страны выполнили все требования, изложенные в трехстороннем меморандуме (принятом совместно с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года), Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО», - заявил генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что сейчас он «активно работает, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно», отметив, что в четверг, 16 февраля, направится обсуждать данный вопрос с турецким руководством.

Напомним, в конце января этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в текущих условиях турецкий парламент не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Незадолго до этого, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм может больше не рассчитывать на поддержку их заявки со стороны Анкары после протестов, которые произошли в шведской столице.