В МИД Турции опровергли сообщения о передаче России электронных изделий для оборонной промышленности Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара не передавала России электронные изделия, которые Москва могла бы применить в своей оборонной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление министра иностранных дел Турции было вызвано рядом возникших утверждений о том, что Анкара якобы передавала московским партнёрам электронику для оборонной промышленности, но Чавушоглу опроверг эти сообщения.

Напомним, официальные представители США предупреждали Турцию в начале февраля о том, что экспорт в Россию микрочипов и иной электроники, которая могла бы применяться в оборонной промышленности, недопустим. Если Анкара не прислушается к американцам - те пообещали ввести санкции против турецких компаний и банков, которых «уличат» в торговле этими товарами с Москвой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российский посол в Анкаре заявил о наращивании Турцией номенклатуры для военных поставок Украине.

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