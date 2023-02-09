Посол России в Анкаре заявил, что Турция наращивает номенклатуру вооружений для поставок Украине

посол РФ в Анкаре Ерхов сообщил, что номенклатура вооружения для Украины имеет тенденцию к расширению Фото: REUTERS

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция расширила номенклатуру вооружения для поставок в Украину, и список продолжает растет.

"Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами", - заявил посол в интервью РИА Новости.

Напомним, профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал призвал Россию смириться с поставками оружия из Турции в Украину. По словам Унала, из-за поставки пары десятков БПЛА украинская армия не будет сильнее российской.

Унал отметил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому может выступить посредником между двумя государствами. Он также добавил, что турецко-украинские отношения не представляют угрозы для Москвы.

Ранее сайт "КП" писал, что с ноября 2022 года Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы американского образца времен холодной войны. Отмечается, что поставляемое на Украину вооружение было изготовлено во времена холодной войны, а предназначено для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя".