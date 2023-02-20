Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожнее в вопросе Приднестровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои функцию по Приднестровью, призвав власти Молдавии проявлять осторожность по данному вопросу.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление нового премьера Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья, выведя российских миротворцев. Как заявил глава молдавского правительства, "Россия намерена повлиять на демократические процессы в их стране".

«Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным с подобным», - заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, отношения России и Молдавией «весьма и весьма напряженные» и без таких заявлений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдавии Майе Санду некий документ, где говорится о планах России по дестабилизации политической ситуации в Молдавии. По его словам, Москва якобы намерена установить контроль над Молдавией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)