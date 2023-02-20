Меркель подтвердила пранкерам, что Минские соглашения подарили Киеву время Фото: REUTERS

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель под видом экс-президента Украины Петра Порошенка. Они задали немке вопросы, связанные с Минскими соглашениями, на которые та откровенно ответила, прося оставить разговор «между нами», передает KP.RU.

Меркель отказалась говорить о процессе подготовки Минских соглашений, но в очередной раз призналась, что их целью было дать время Украине «для развития» — так экс-канцлер именует наращивание военной техники и оружия, в том числе и за счет поставок от НАТО и стран Европы.

Ангела Меркель еще несколько месяцев назад в одном из интервью рассказала, зачем был нужен перерыв в конфликте на Украине. Также экс-канцлер обратила внимание на то, что не только Киев не был готов в 2014 году к противостоянию России, но и страны НАТО не могли оказать ему поддержку в том объеме, в котором делают это сейчас.

Бывший помощник президента РФ Сурков позже рассказал, что не рассчитывал на то, что Украина и Германия будут выполнять условия «Минска-2».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)