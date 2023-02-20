Песков не исключил встречу представителя МИД Китая Ван И с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не стали исключать возможности того, что президент РФ Владимир Путин встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦКК КНР Ван И, пока представитель МИД Китая находится в Москве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 февраля 2023 года.

Как отметил Песков, встреча вполне может состояться, но пока ничего конкретного сказать нельзя. При этом пресс-секретарь Путина заявил, что отношения России и Китая носят союзнический характер, а учитывая текущую политическую повестку - главе государства и представителю КНР будет что обсудить. Если переговоры будут - о дате в Кремле сообщат отдельно.

Напомним, Ван И находится в Москве с официальным визитом, ставшим финальной точкой в его большом европейском турне. Целью этой поездки стало повышение роли Китая в урегулировании украинского конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к Ван И в связи с его прибытием в Москву, и предостерёг представителя МИД Китая от помощи России в проведении СВО.