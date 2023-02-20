TAC: Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Западные страны потеряли веру в Украину, а также в победу Киева в конфликте с Москвой. Об этом сказано в статье аналитика Марка Эпископоса для издания The American Conservative.

«Сколько еще месяцев "скорой победы" может выдержать Украина? … Трудно не заметить, насколько резко изменился настрой западных СМИ», - сказано в статье.

В материале отмечается, что после начала специальной военной операции западные СМИ ежедневно публиковали статьи, где говорилось о том, что у Москвы якобы закончится оружие, а также техника и войска, в то время как украинская армия якобы скоро перейдет в наступление, одержав победу. Теперь, как заявляет Эпископос, тон, а также сам взгляд на исход событий меняются.

Автор статьи считает, что Вашингтон сковал себя «неопределенной идеей полной победы над Россией», оказавшись теперь загнанным в угол.

Напомним, накануне обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для немецкого издания Die Welt заявил о том, что Украина не сможет выйти из конфликта победителем, если продолжит ставить нереальные цели, среди которых он назвал восстановление прежних территорий.

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