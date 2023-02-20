Байден прибыл в Киев Фото: СОЦСЕТИ

Президент США Джо Байден прибыл в Киеве в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщает офис украинского лидера.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит - чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев», - сказано в сообщении, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Украинское издание «Страна.ua» показало первые кадры с главой Белого дома на Михайловской площади, где американский лидер идет под звуки воздушной тревоги. Сообщается, что Байден провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе.

Также журналист Bild Юлиан Репке в Twitter сообщил, что президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в центре Киева в день памяти «небесной сотни» было перекрыто несколько улиц. Украинский СМИ заявляли о прибытии иностранной делегации в город, отмечалось, что у американского посольства стоят автобусы.

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