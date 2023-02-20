Воздушную тревогу по всей Украине объявили во время визита Байдена в Киев Фото: REUTERS

По всей территории Украины в понедельник, 20 февраля, была объявлена воздушная тревога. Это совпало с прибытием президента США Джо Байдена в Киев, на официальную встречу с Владимиром Зеленским. О тревожном сигнале, начавшем звучать в 12:25, сообщается на официальном сайте по оповещению в Украине.

Отдельно стоит отметить, что никаких сообщений о запуске российских ракет в сторону Украины в этот период не появлялось - тревогу объявили превентивно, без объективных причин.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Украину прилетел президент США Джо Байден. Официальная пресс-служба Белого дома, а также сам Владимир Зеленский в своих социальных сетях, подтвердили эту информацию.

В настоящий момент проходит встреча двух президентов, во время которой Байден делает громкие заявления о будущей поддержке Украины. Например, он пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 млн долларов США.

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