Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск Фото: REUTERS

Российские войска взяли стратегическую высоту в Луганской Народной Республике (ЛНР) и у них теперь под контролем железная дорога на Северск. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале

Кадыров заявил об ожесточенных боях за стратегические возвышенности, которые продолжались «достаточно долго», но в результате российские войска получили контроль над пятью километрами земли, а также выходом на железную дорогу на Северск.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах российских подразделений в окрестностях Северска, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всей линии фронта в республике.

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