Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Киеве, заявил о том, что что Украина вскоре получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Глава Белого дома уточнил, что об этом будет объявлено во вторник, 21 февраля.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения», - приводит Белый дом слова американского лидера, который заявил, что это поможет «защитить украинский народ от воздушных бомбардировок».

Байден также заявил, что, находясь в Киеве, собирается подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.

Как писал сайт KP.RU, президент США прибыл в Киеве в понедельник, 20 февраля, прямо во время сигналов воздушной тревоги. Кроме того, сообщалось, что глава Белого дома провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

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