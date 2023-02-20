Премьер Нидерландов заявил, что Россия всегда будет на карте и с ней придется выстраивать отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия всегда будет оставаться на карте и никуда не пропадет, признав, что с Москвой нужно выстраивать дипломатические отношения.

«Россия никуда не пропадет. Она всегда будет самой большой страной в мире, она всегда будет оставаться на карте... Что бы мы ни думали, но она там есть. Нам придется каким-то образом выстроить свое отношение к ней», - сказал глава правительства Нидерландов в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

При этом Рютте признал, что на сегодняшний день ему тяжело представить, какими будут эти отношения.

Напомним, в субботу, 18 февраля, Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что попавшие под выдворение сотрудники российского посольства должны покинуть страну в течение двух недель. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало принять ответные меры.

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