Колумнист Умеренков рассказал, как ошибка США привела к сближению России и Китая Фото: REUTERS

Колумнист Евгений Умеренков рассказал, какая ошибка США привела к сближению России и Китая, которое так не нравится Белому дому. По мнению журналиста, виноват неправильный дипломатический подход.

Во время Мюнхенской конференции завканцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний не упустил возможности упрекнуть Пекин в шпионаже (речь о сбитом аэростате). Ранее из-за инцидента с шаром он отменил свой визит в Китай.

Также год назад состоялся не особо приятный разговор Блинкена с Ван И, касающийся отношений КНР и России. Госсекретарь США призвал прекратить помощь Москве в уходе от санкций и поставки оружия.

- Мы никогда не приемлем обвинения или даже принуждения США в отношении китайско-российских отношений, - ответил тогда Ван И.

Именно такое отношение - обвинения и претензия в сторону Пекина - и стало дипломатической ошибкой Штатов, которая привела к сближению России и Китая, считает Умеренков.

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