Пентагон: Китай отклонил заявку США на разговор глав военных ведомств о сбитом аэростате Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин в минувшую субботу, 4 февраля, пытался связаться с главой военного ведомства Китая для разговора ситуации со сбитым китайским аэростатом, однако его запрос отклонили в Пекине. Об этом сообщили в Пентагоне.

Как отметили ведомстве, после сбития шара Пентагон оформил заявку на защищенный разговор с Пекином, но китайская сторона его отклонила. В министерстве также заявили о том, что до сих пор сохраняют веру в важность поддержания открытыми линий связи между двумя странами.

Напомним, военные США несколько дней наблюдали воздушный шар над северной частью страны, заявив, что он может принадлежать Пекину. В МИД Китая тем временем сообщили, что речь идет о гражданском аэростате, используемом в научных целях, а также уточнили, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, призывая прекратить спекулировать на тему шпионского аэростата.

Однако США приняли решение уничтожить шар, задействовав истребители американских ВВС. Вашингтон заявил, что аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами в стране. Минобороны КНР назвало это чрезмерной реакцией.