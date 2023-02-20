Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не присоединится к санкциям против России Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Анкара не присоединится к антироссийским санкциям. При этом Турция также не позволяет их и обходить. Такой позиции Анкара придерживается с самого начала конфликта, не вставая окончательно ни на одну из сторон.

Как отметил Блинкен, Турция в своем решении не присоединяться к санкциям против РФ следует рекомендациям ООН. Однако помощь Западу в экономической борьбе с Россией Анкара оказывает — не допускает обхода через Турцию санкций, введенных США и ЕС.

О такой позиции Турция заявила еще во время введения первого пакета санкций. При этом каждые новые данные правительство обсуждает, отметил Чавушоглу.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что санкции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. Кроме того, Мевлют Чавушоглу заявлял, что экономическое давление на Россию оказалось неэффективным.

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