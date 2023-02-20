Байден заявил о планах направиться в Польшу и встретиться с Дудой после визита в Киев Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил о своих планах после визита в Киев направиться в Польшу, где встретится с со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а также лидерами ряда других стран.

«Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу» - приводит Белый дом заявление американский лидер, который заявил, что собирается выступить с речью о том, как США «продолжат объединять мир для поддержки» украинцев.

Как передает газета The New York Times, Байден прибыл в Киев на поезде из Польши, а в дороге он провел «много часов». Уточняется, что о визите американского лидера в украинскую столицу не сообщали заранее по соображениям безопасности. Politico пишет, что на подготовку визита ушло около одной недели.

Напомним, Байден прибыл в Киеве сегодня, 20 февраля и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

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