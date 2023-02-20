Российские войска освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в понедельник, 20 февраля сообщило об освобождении населенного пункта Парасковиевка, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий … полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве также сообщили, что на донецком направлении украинские войска за минувшие сутки потеряли более 115 военных и 11 единиц техники, в том числе три бронемашины. Кроме того, на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потерял убитыми примерно 150 военнослужащих.

Напомним, сегодня, 20 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли стратегическую высоту в Луганской Народной Республике (ЛНР) и теперь взяли под контроль железную дорогу, которая ведет на Северск.

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