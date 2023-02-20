МИД Китая призвал США перестать сеять дезинформацию о поставках вооружения для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, во время брифинга в понедельник, заявил о том что США должны прекратить распространять дезинформацию о поставках вооружения России, и принять ответственность за то, что оружие поставляется в зону конфликта украинской стороне именно ими.

Вэньбинь отметил, что США перекладывают ответственность на другие страны, при этом непрерывно поставляя оружие Украине на поле боя. Более того, представитель Китая заявил о непринятии руководством КНР любых указаний, давления или угроз со стороны американцев. Белый дом, по словам Вэньбиня, не имеет права приказывать Китаю.

Также дипломат подчеркнул, что официальная позиция Китая в украинском вопросе остаётся прежней - они будут содействовать мирному решению вопроса и проведению переговоров.По словам Ван Вэньбиня, всему мировому сообществу очевидно, кто подогревает конфликт, а кто призывает к мирному урегулированию. В связи с этим дипломат призвал США пересмотреть свою политику, и предпринять больше практических шагов для урегулирования обстановки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с представителем МИД КНР Ван И, пока тот находится в Москве с дипломатической миссией по украинскому вопросу.

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