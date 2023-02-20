Командир группы спецназа «Злой» назвал стабильно напряженной ситуацию в Энергодаре Фото: REUTERS

Ситуация в Энергодаре стабильно напряженная, диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины осуществляют провокации на линии соприкосновения, заявил командир группы специального назначения в городе Степан Лопатин с позывным «Злой».

«Обстановка стабильно напряженная. Прилеты идут постоянно: и артиллерия работает, и разные «гостинцы» нам приносят на дронах», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Учитывая линию соприкосновения с ВСУ на расстоянии около пяти километров, Энергодар можно назвать «красной зоной», отметил командир группы спецназа. Несмотря на тяжелый год, российским войскам удалось достичь определенных успехов, подчеркнул военнослужащий. ВС России держат занятые позиции, однако как таковых прямых столкновений с Вооруженными силами Украины нет, добавил он.

Напомним, в начале февраля в Энергодаре произошел теракт. В результате подрыва автомобиля погиб один человек.

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