Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ литовскую организацию «Лига свободных наций» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ литовскую неправительственную организацию «Лига Свободных Наций». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Деятельность незарегистрированной иностранной неправительственной организации, которая создана в форме общественно-политического движения «Лига свободных наций», признана нежелательной на территории РФ. Причиной послужило то, что руководители НПО призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами.

По информации Генпрокуратуры, деятельность «Лиги» угрожает «основам конституционного строя и безопасности РФ». Лидеры организации зарегистрированы и проживают за границей — в Литве, Великобритании и Украине.

Информацию о решении главного правоохранительного ведомства направили в Министерство юстиции для внесения НПО в соответствующий перечень.

Ранее сообщалось, что нежелательной в РФ оказалась еще одна организация, зарегистрированная в Литве. «Форум свободной России» будет включен в соответствующий список НПО по аналогичной причине — за угрозу конституционному строю и безопасности страны.